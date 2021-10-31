В США назвали Украину "вечной попрошайкой Европы"

Обозреватели Washington Post прокомментировали статью журнала о "наращивании численности российских войск на границе с Украиной".

Так, пользователь Palika заявил, Украина – это коррумпированное, нестабильное государство, у которой ничего нет. По его словам, она не нужна России.

"Пусть Запад сам разбирается с вечной попрошайкой Европы", — добавил он.

Обозреватель Andrew Clifford считает, что "Россию несправедливо выставляют в роли агрессора, когда на самом деле катализатором очередного витка напряженности является Украина".

Кроме того, читатели издания назвали украинское правительство незаконным, "которое пришло к власти в результате госпереворота, и неважно, сколько стран его признали под влиянием Запада".

Напомним, что журнал Washington Post со ссылкой на источники заявил о "возобновлении наращивания численности российских войск" на границе с Украиной. По данным издания, американские и европейские чиновники заявили о "необычны перемещениях техники и военных на западе России".