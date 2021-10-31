В Узбекистане задержали 12 подозреваемых в экстремизме

В Кашкадарьинской области Узбекистана задержаны 12 человек, которых подозревают в создании экстремистской ячейки, сообщает пресс-служба СГБ.

"В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области в результате совместных оперативных мероприятий сотрудников областных СГБ и УВД задержана группа из 12 сторонников запрещенного в России и Узбекистане религиозно-экстремистского течения "Джихадизм", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в группировку входили: глава одного из местных сходов граждан, школьный учитель, заместитель имама мечети, частный предприниматель и сезонные рабочие.

Сотрудникам СГБ было установлено, что члены группировки пропагандировали идеи религиозного экстремизма, а также планировали выехать за рубеж и примкнуть к террористам.

В ходе обыска были изъяты компьютерная техника, электронные носители, а также религиозная литература.

По данному факту возбуждено уголовное дело.