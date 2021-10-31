Камбоджа одобрила российские вакцины от COVID-19

Королевство Камбоджа зарегистрировало противокоронавирусные препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 млрд человек, или более 50% населения Земли", - говорится в сообщении.

Напомним, что по количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина "Спутник V" занимает второе место в мире. "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", который зарегистрирован более чем в 15 странах.