Контроль за общепитом усилили в Сочи

Мониторинговые группы усилили контроль за ресторанами Сочи, которые в период нерабочих дней будут принимать гостей только по QR-коду, сообщает пресс-служба администрации города.

"Мониторинговые группы усилят работу во время действия дополнительных ограничительных мер", - цитирует пресс-служба главу управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрея Никончука.

При этом подчеркивается, что в ходе рейдов выявлено более трех нарушений.

"Сотрудники администрации Сочи провели мониторинг более 100 предприятий общественного питания во всех внутригородских районах города на предмет соблюдения антиковидных требований. Было выявлено четыре нарушения", - сказано в сообщении.