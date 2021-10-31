ЗАГ: Байден обеспокоен покупкой Турцией российских С-400

Американский лидер Джо Байден выразил обеспокоенность приобретением Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает пресс-служба Белого дома

"Президент Байден подтвердил наше оборонное партнерство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400", - сказано в сообщении.

При этом он отметил, что готов к сотрудничеству двух США и Турции, а также эффективному решению разногласий. "Президент Байден подчеркнул свое желание сохранить конструктивные отношения, расширить сферы сотрудничества и эффективно разрешать разногласия", - добавили в Белом доме.

Напомним, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден провели встречу в закрытом формате на полях саммита G-20 в Риме. Они также обсудили ситуацию на Южном Кавказе, Сирии, Ливии, Афганистане и Восточном Средиземноморье.