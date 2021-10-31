"Грузинская мечта" победила во всех крупных городах страны

Жители Грузии в субботу приняли участие в выборах глав 20 муниципалитетов. Избиратели выбирали между двумя кандидатами с лучшими результатами, которые не набрали 50% +1 голос для победы в первом туре.

Как заявил глава Центризбиркома Георгий Каландаришвили, второй тур выборов прошел в конкурентоспособной среде, несмотря на погрешности. "Однако в целом, не только по нашим оценкам, пришедших на избирательные участки избирателей встретила ковид-безопасная и организованная на профессиональном уровне избирательная среда", – приводит его слова Sputnik Грузия.

В выборах мэра Тбилиси победу одержал действующий глава города Каха Каладзе с 55,6% голосов. Его оппонент, лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия" набрал 44,4% голосов. Каладзе стал первым руководителем грузинской столицы, избранным на второй срок.

В Батуми победил кандидат от "Грузинской мечты" Арчил Чиковани. По данным ЦИК, за него проголосовали 50,94% избирателей. В Кутаиси также лидирует представитель правящей партии Иосиф Хахалейшвили, за него отдано 53,75% голосов.

В Зугдиди кандидат от "Единого национального движения" Анзор Мелия проиграл своему оппоненту от "Грузинской мечты" Мамуке Цоцерия. Оппозиционер получил 47,87%, а Цоцерия - 52,12% голосов избирателей.

Помимо этого, мэром Рустави впервые станет женщина. Кандидатка от "Грузинской мечты Нино Лацабидзе набрала 53,72%. В Поти представитель ЕНД, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава уступил сопернику Беке Вачаразде, набравшему 57,35% голосов.

Подчеркивается, что оппозиция лидирует лишь в районе Цаленджиха. В остальных 19 городах и районах победу одерживают кандидаты от "Грузинской мечты.

В Центризбиркоме добавили, что окончательные итоги выборов станут известны не позднее 13 ноября.