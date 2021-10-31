Актеры краснодарского театра покажут свою интерпретацию "Собачьего сердца"

Уже в конце ноября в Краснодарском театре драмы имени Горького пройдут премьерные показы нового спектакля "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова

Его постановка будет "хроникой одного эксперимента", - определил режиссер спектакля Владимир Золотарь, выступивший и автором оригинальной инсценировки.

"Мы делаем не историю русского интеллигента-диссидента во враждебном ему мире, а, скорее, линию, условно говоря, "не случившегося Пигмалиона", - пояснил Золотарь, передает портал Юга.ру.

Режиссер вместе с художником Натальей Зубович создали гротескный мир, в котором зритель и увидит черты Москвы 20-х годов XX века, и найдет параллели с окружающей его сегодня действительностью.

Премьерные спектакли пройдут 26 ноября, 27 и 28 ноября в 17:00 на основной сцене Краснодарского театра драмы.