ДТП в Нальчике унесло жизни двух человек

В результате автоаварии в Нальчике погибли два человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Кабардино-Балкарии.

"Около 04:30 по московскому времени в воскресенье на улице Тарчокова в Нальчике произошло ДТП с участием автомашины Opel Insignia под управлением 27-летнего жителя поселка Кенже", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что водитель иномарки, не справившись с управлением, съехал с проезжей части и наехал на каменный бордюр, а затем врезался в дерево.

"В результате ДТП два пассажира иномарки - 20-летние местные жители - получили травмы, несовместимые с жизнью, водитель госпитализирован", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.