На Ставрополье опровергли новость о повторной выплате на школьников

Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю опровергло слухи о том, что выплату на школьника в размере 10 тыс рублей можно получить еще раз, если подать заявление до 31 октября, сообщает управление по информполитике правительства региона.

Новость о повторных выплатах распространилась в мессенджерах и социальных сетях.

В Фонде подчеркнули, что "президентская" выплата была единовременной и те, кто ее ни разу не получал, еще могут подать заявление до 1 ноября.