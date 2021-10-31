Узбекистан стал лидером в рейтинге военной мощи среди стран Средней Азии

Армия Узбекистана расположилась на 51-й строчке в мире в рейтинге Global Firepower Index – 2021.

Отмечается, что военная мощь Узбекистана состоит из 70 тыс военнослужащих, 194 единиц воздушной техники, в том числе 60 истребителей и 33 ударных вертолетов, 420 танков, 98 реактивных систем залпового огня, 1,2 тысяч бронеавтомобилей, 60 артиллерийских орудий.

В 2021 году армия Узбекистана сопоставима с военной мощью Беларуси, Португалии и Марокко.

Стоит отметить, что республика является лидером в Средней Азии по вооружению армии. Так, Казахстан находится на 61-й позиции, Туркменистан оказался 86-м, Киргизия – на 93-м, Таджикистан – на 99-м.

Среди стран постсоветского пространства в тройке лидеров оказались Россия, Украина и Беларусь.