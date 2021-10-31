Мелия расскажет о планах оппозиции на митинге в Тбилиси

Руководитель крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия прокомментировал итоги второго тура муниципальных выборов в Грузии

По словам оппозиционера, выборы были тотально сфальсифицированными. Он также призвал сторонников принять участие в акции в центре Тбилиси, чтобы сообщить о дальнейших планах партии.

"Мы предстанем с конкретным планом, наша борьба будет бескомпромиссной", – сказал Мелия, отметив, что "выборы в Грузии потеряли всякий смысл", пишет Sputnik Грузия.

Напомним, что действующий мэр Тбилиси, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе одержал победу во втором туре выборов главы столицы, набрав 55,6% голосов избирателей. Кандидат от ЕНД Ника Мелия получил 44,4% голосов.