В России обновлен рекорд по числу заболевших COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 40,9 тыс случаев заболевания, умерли за сутки 1 158 пациентов.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 40 993 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 622 (8,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 7 603, в Петербурге – 3 597, в Московской области – 2 737. В Крыму новых случаев 712 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 445, в Краснодарском крае - 279, в Дагестане - 160, в Кабардино-Балкарии - 128, в Чечне - 118, в Северной Осетии - 101, в Карачаево-Черкесии - 85, в Ингушетии - 81, в Адыгее - 78.

Суточный прирост составил 0,48%, общее число инфицированных достигло в России 8 513 790 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 27 115 человек, за весь период - 7 358 539 человек.

Умерли за сутки 1 158 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 238 538 человек.