В Казахстане мальчик умер во время игры в прятки

Мальчика из Арытау убило током во время игры в прятки, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

"На пульт неотложной помощи звонок поступил в 14:45 по местному времени. Бригада была на месте уже в 14:51. Мальчик скончался до приезда скорой. На ребенке не обнаружены телесные повреждения. Тело передано на экспертизу, ведется проверка", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, несовершеннолетний спрятался за холодильником, где его ударило током.

Подробности случившегося рассказала бабушка погибшего.