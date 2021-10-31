Жителю Дагестана вынесли приговор за призывы к экстремизму

Буйнакский районный суд осудил на два года условно жителя села Верхнее Казанище за публичные призывы к экстремизму, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.

Было установлено, что мужчина распространял в интернете видеоматериалы с призывом к экстремизму. На судебном заседании он признал свою вину.

Преступника признали виновным по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также ему запретили в течение года заниматься работой связанной с администрированием сайтов.