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Музеи и театры Кабардино-Балкарии перешли на дистант

Музеи и театры Кабардино-Балкарии перешли на дистант

Жителям Кабардино-Балкарии предложили посмотреть спектакли в онлайн формате и посетить виртуальные выставки на время режима нерабочих дней, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

"У вас есть уникальная возможность посмотреть вместе с семьей онлайн-спектакли и театральные постановки. Трансляции будут проходить в прямом эфире на страницах театров республики в Instagram, а также доступны в записи на каналах в YouTube", - сказано в сообщении.

В ведомстве попросили граждан остаться дома и провести выходные за просмотром спектаклей.

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