Мелия проиграл Каладзе на выборах мэра Тбилиси

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе одержал победу во втором туре выборов главы города, сообщает ЦИК Грузии.

После обработки почти 100% бюллетеней, бывший футболист "Милана" получил 55,6% голосов, опередив кандидата от "Единого национального движения" Нику Мелия на 11,2%.

Разрыв между кандидатами составил 51,7 тысячи голосов в пользу кандидата от правящей партии.

Каладзе на своей странице в Facebook выразил благодарность жителям города, а также призвал оппозицию "уважать выбор Тбилиси".

"Жители Тбилиси сказали свое слово. Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой..." – написал он.