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Мелия проиграл Каладзе на выборах мэра Тбилиси

Мелия проиграл Каладзе на выборах мэра Тбилиси

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе одержал победу во втором туре выборов главы города, сообщает ЦИК Грузии.

После обработки почти 100% бюллетеней, бывший футболист "Милана" получил 55,6% голосов, опередив кандидата от "Единого национального движения" Нику Мелия на 11,2%.

Разрыв между кандидатами составил 51,7 тысячи голосов в пользу кандидата от правящей партии.

Каладзе на своей странице в Facebook выразил благодарность жителям города, а также призвал оппозицию "уважать выбор Тбилиси".

"Жители Тбилиси сказали свое слово. Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой..." – написал он.

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