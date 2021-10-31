44 дня Отечественной войны Азербайджана: день тридцать пятый, 31 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью тридцать пятого дня войны, 31 октября, освободительная азербайджанская армия выбила оккупационные силы Армении с их позиций на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях. Были ликвидированы огневые точки, обстреливавшие азербайджанские позиции в Губадлиснком районе с территории Армении. Оккупанты начали готовить в Ходжавенде атаку запрещенными фосфорными снарядами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи. В Москве ответили, на каких условиях может быть оказана помощь Армении. Ответ Москвы вызвал волну негодования в армянском секторе соцсетей.

Был опровергнут фейк об артиллерийских ударах по Шуше, в Баку обратили внимание, что захватчики могут использовать фосфор, чтобы сжечь леса вокруг Шуши. Днем возобновились артиллерийские обстрелы ВС Армении населенных пунктов Азербайджана, к этому времени число одних лишь ракетных запусков по мирному азербайджанскому населению достигло 218 ракет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ARD выразил уверенность в том, что соседние страны не станут помогать Армении в удержании оккупированных территорий. Также он вновь подчеркнул, что Баку готов немедленно остановить боевые действия при согласовании графика вывода оккупационных войск из Азербайджана, указав, что Ереван обязан признать поражение в войне.

В Венеции прошла акция в поддержку Азербайджана. Русская община Азербайджана провела патриотический автопробег в Баку. В МИД Азербайджана обратили внимание, что Армения проявляет неуважение к посредникам.

Были представлены видеодокументы ликвидации танков и гаубиц оккупационных войск Армении, а также живой силы захватчиков. Общее число погибших к 31 октября мирных жителей Азербайджана, по которым 35 дней вели огонь оккупационные войска Армении, достигло 91 человека, причем суммарно были обстреляны 182 населенных пункта. В Баку подчеркнули, что освободительная азербайджанская армия соблюдает все правила ведения войны.

США предложили разместить в Карабахе скандинавские миротворческие силы. Был опровергнут фейк об обстреле села Давид Бек в Армении.

Таким образом, в тридцать пятый день войны позиции захватчиков ослабли по всей линии фронта, освободительная азербайджанская армия давила на оккупантов как на юге, так и на востоке, чтобы не дать оккупантам возможности сосредоточить силы в Шуше, операцию по освобождению которой начал азербайджанский спецназ. В отчаянии армянское военное командование распорядилось подготовить к бою запрещенное фосфорное оружие, а армянский премьер написал письмо Владимиру Путину с просьбой о помощи. Были подведены предварительные итоги террористической деятельности Еревана против мирного населения Азербайджана.