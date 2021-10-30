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Главы МИД России и Франции обсудили Украину и СВПД

Главы МИД России и Франции обсудили Украину и СВПД

В субботу, 30 октября, в рамках саммита G20 ("Большая двадцатка") в Риме состоялась встреча министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам встречи министров.

В ходе беседы стороны рассмотрели текущую ситуацию на юго-востоке Украины, в Ливии, Мали, а также международные усилия по перезапуску Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подробно поговорили о дальнейших контактах и о других двусторонних вопросах, касающихся развития сотрудничества РФ и Франции в политической, экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, саммит G20 проходит в Риме 30-31 октября.

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