Похитителей электросварки, насоса и лемеха поймали в Карачаево-Черкесии

Подозреваемых в краже металлических изделий задержали в Зеленчукском районе, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по КЧР.

Накануне в дежурную часть обратился 64-летний местный житель, который рассказал, что неизвестные в начале декабря прошлого года путем свободного доступа украли со двора его домовладения электросварку, гидравлический насос от трактора и лемех от плуга.

По итогам проведенных мероприятий сотрудники угрозыска задержали подозреваемых - 27-летнего жителя Ставрополья и 36-летнего местного жителя. Они были доставлены в ОВД, где дали признательные показания, сообщив, что похищенные предметы они сдали в пункт приема металла, а "заработанные" нечестным путем деньги в сумме 17,5 тыс рублей потратили на свои нужды.

По факту выносится процессуальное решение.