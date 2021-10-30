Первый Фестиваль короткометражных спектаклей стартует в Баку

В Баку с 1 по 5 ноября состоится первый Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4, его организаторами выступают Минкультуры Азербайджана и портал о театральном искусстве Teatro.az при поддержке Азербайджанского государственного академического музыкального театра и Международного союза театральных критиков.

Постановки, продолжительность которых не должна превышать 15 минут, покажут на сцене Азербайджанского академического музыкального театра. Церемония открытия начнется в субботу в 11.00 (10.00 мск).

Задачи мероприятия - показать в постановках историческую победу Азербайджана в Отечественной войне, восстановить театральный процесс, вынужденно приостановленный из-за пандемии, и привнести новые инициативы в искусство театра.

В программу войдут 22 спектакля коллективов из Баку и регионов Азербайджана, в общей сложности выступят 11 государственных, шесть частных и пять независимых театров.

Победителей выберет жюри, в работе которого примут участие доктор искусствоведения, профессор Исрафил Исрафилов, заслуженный деятель искусств, театровед Айдын Кязымзаде, заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекберзаде, заслуженный деятель искусств, писатель и драматург Али Амирли и народный артист Пярвиз Мамедрзаев.

На фестивале также состоятся воркшопы и панельные дискуссии.