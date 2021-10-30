Фестиваль детских и юношеских любительских театров стартует в Махачкале

В Махачкале с 1 по 6 ноября будет проходить фестиваль детских и юношеских любительских театров "Каникулы в Дагестане". Такое сообщение опубликовано на сайте Республиканского дома народного творчества.

Цели проекта - сохранение и развитие народного искусства и популяризация театрального жанра в Дагестане. Его организаторы - Минкультуры республики и РДНТ.

В программу входят постановки детских и взрослых коллективов из Бабаюртовского, Ботлихского, Кайтагского, Кулинского, Левашинского, Новолакского, Магарамкентского, Рутульского, Хасавюртовского, Унцукульского, Чародинского районов, а также из Махачкалы, Избербаша, Каспийска и Кизляра.

В связи с эпидобстановкой по коронавирусу фестиваль пройдет в дистанционном формате: ролики будут размещены на официальных интернет-ресурсах РДНТ.