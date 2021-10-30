Меркель: "евротройка" и Штаты надеются на возвращение Ирана к переговорам по СВПД

Страны "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания), а также Америка, рассчитывают на возвращение Ирана к переговорам о восстановлении СВПД. Такое заявление сделала в Риме, где проходит саммит G20, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель.

"Разумеется, мы делаем ставку на то, что Иран вернется за стол переговоров", - приводит ее слова ТАСС.

Тем не менее, обратила внимание Меркель, "время идет", а Иран продолжает заниматься обогащением урана. Политик уточнила, что это беспокоит партнеров.

Напомним, ранее сегодня лидеры "евротройки" и США провели переговоры в Риме на полях саммита "двадцатки".