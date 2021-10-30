Первую ветроэлектростанцию построят в Дагестане в 2023 году

Первая ветряная электростанция Дагестана заработает в 2023 году в Новолакском районе, такое сообщение распространила пресс-служба Минэнерго РД.

В нем говорится, что компания "Махачкалинская ВЭС" (входит в ГК EcoEnergy) с партнерами и муниципальное образование "Новолакский район" подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта на территории района, испытывающего острую потребность в генерирующих мощностях.

"Реализация проекта повысит качество энергоснабжения жителей, создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления. Кроме того, ветроэнергетика является одним из самых экологичных способов получения энергии", - отметили в ведомстве.

Ветропарк будет построен в рамках федеральных мер по содействию развитию возобновляемой энергетики в РФ. Согласно планам, электростанция заработает в последнем квартале 2023 года. Сумма частных инвестиций, привлеченных к проекту, оценивается в 1,4 млрд рублей.