Главы МИД России и Турции обсудили перспективы запуска механизма "3+3"

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров "на полях" саммита G20 в Риме обсудили послевоенное урегулирование и разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что основное внимание дипломаты уделили координации усилий Москвы и Анкары стран по дальнейшей стабилизации положения на Южном Кавказе и на Балканах.

"Состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма "3+3" в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе", - отметили в министерстве.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу коснулись некоторых вопросов международной повестки и основных аспектов российско-турецких связей.