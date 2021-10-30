Власть и оппозиция одновременно празднуют победу на муниципальных выборах в Грузии

Обе участницы второго тура муниципальных выборов в Грузии - и правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое национальное движение" - празднуют свою победу. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Стоит отметить, что политики основываются на экзитполах, которые представили провластный телеканал "Имеди" и оппозиционный "Мтавари архи". Для первого экзитпол сделала грузинская компания GORBI, для второго - также грузинская "Анова".

По данным "Имеди", победу одержали кандидаты от правящей партии, по сведениям "Мтавари архи" - представители ЕНД, передает Sputnik Грузия.

Это не мешает руководству и сторонникам обоих политических движений отмечать победу.

Официальные предварительные результаты Центризбирком Грузии опубликует после полуночи (23.00 мск). Уже известно, что явка составила 49,9%.