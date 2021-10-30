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Белый Дом подтвердил завтрашнюю встречу Байдена с Эрдоганом

Белый Дом подтвердил завтрашнюю встречу Байдена с Эрдоганом

Президенты Америки и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган завтра проведут двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Риме.

Эту информацию подтвердил представитель администрации США высокого ранга во время беседы с журналистами пула Белого дома, которые сопровождают главу государства в его нынешней поездке в Европу, передает ТАСС.

Никаких подробностей планируемых переговоров не сообщается.

Ранее сегодня Эрдоган уже кратко пообщался с Байденом после церемонии фотографирования, вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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