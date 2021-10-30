Россия меняет энергетическую стратегию

Цель России по достижению нейтрального углеродного баланса к 2060 году, объявленная президентом Владимиром Путиным накануне заседания КС-26 (COP26) по климату, потребует масштабной реструктуризации экономики страны, которая сегодня в значительной степени зависит от нефтяных и газовых доходов. S&P Global Platts пишет, что ожидаются серьезные изменения в энергетической стратегии, с акцентом на увеличение объемов производства ядерной и возобновляемой энергии, улавливания и хранения углерода, а также развитие крупных проектов по производству и экспорту водорода.

Российские нефтяные и газовые производители, составляющие основу экономики страны, заявили о своей готовности к изменениям и пересмотрели цели в отношении производства более чистой энергии. ”Роснефть”, например, собирается снизить интенсивность выбросов в добывающем секторе на 30% к 2035 году, а ”Лукойл” - сократить выбросы парниковых газов на 20% к 2030 году по сравнению с уровнями 2017 года. Скорее всего, именно климатическое законодательство на ключевом европейском рынке России и принятие крупными западными компаниями целевых показателей по климату стимулируют изменения, и многие российские эксперты переживают, что приоритетное внимание энергетическому переходу приведет к снижению инвестиций в традиционные ископаемые виды топлива, что спровоцирует еще большую волатильность рынка. Кроме того, есть и те, кто по-прежнему видит возможности для страны в связи с потеплением с точки зрения добычи и экспорта нефти и газа в арктическом регионе.

Климатическая стратегия

После заявления президента Путина в середине октября о том, что Россия планирует к 2060 году стать углеродно-нейтральным государством, как и его ключевые энергетические союзники Китай и Саудовская Аравия, правительству страны было получено разработать план действий по энергетическому переходу к концу 2021 года. По мнению аналитиков, ключевыми пунктами будут использование российских лесов для поглощения СО2, повышение эффективности, а также улавливание и хранение углерода.

”Вероятно, долю возобновляемых источников энергии тоже предполагается повысить с нынешнего 1%, как и усилить использование низкоуглеродной атомной энергии (с 20% сейчас до примерно 25%), заменить уголь газом и сократить выбросы метана”, - говорит Елена Ананкина, директор аналитического отдела ”Рейтинги и инфраструктура” кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings.

В некоторой степени озабоченность по поводу климатического законодательства ЕС стимулирует энергетический переход в России. По словам Владимира Дребенцова, главного советника генерального директора Российского энергетического агентства (Росэнерго), одобрение ЕС зеленой сделки и трансграничного углеродного регулирования (CBAM), ”вызвало опасения со стороны российского правительства и ускорило прогресс в данном направлении”. Зеленая сделка ЕС охватывает план блока по обеспечению климатической нейтральности к 2050 году, в то время как механизм трансграничного углеродного регулирования предусматривает взимание платы за товары, производимые с высокими выбросами и поступающие на рынки ЕС.

Риски, сопряженные с переходом

Российские чиновники предупреждают, что недостаточные инвестиции в традиционные виды топлива и непредсказуемость возобновляемых источников энергии увеличивают риск волатильности рынка, называя их ключевыми факторами, лежащими в основе текущего европейского энергетического кризиса. Генеральный директор ”Роснефти” Игорь Сечин заявил 28 октября, что глобальный дефицит инвестиций, необходимых для удовлетворения спроса на нефть, может составить $135 млрд в 2021-2025 годах.

”Только разумный баланс между традиционной и возобновляемой энергетикой может обеспечить устойчивый долгосрочный рост мировой экономики”, - сказал Сечин на Евразийском экономическом форуме. В последние месяцы европейские цены на газ выросли до исторического максимума, нефтяные цены также демонстрируют устойчивый рост, поскольку экономика восстанавливается после пандемии, а ОПЕК + продолжает постепенно наполнять рынок.

Потенциал водорода

Согласно правительственной дорожной карте, Россия планирует защититься от экономических последствий сокращения использования ископаемого топлива с помощью водородной энергетики и последующего получения 20-процентной доли мирового рынка к 2030 году. В экспортные планы России входит отгрузка 2 млн т/год к 2035 году и 15-50 млн т/год к 2050 году. Россия собирается потратить более 9 млрд рублей, то есть около $127 млн, на водородные проекты в течение следующих трех лет.

Планируется производить водород из ядерных и возобновляемых источников, но аналитики ожидают, что главную роль в производстве будет играть природный газ, запасы которого в России огромны. Ключевыми экспортными рынками будут Европа и Азия. Будут созданы как минимум три водородных кластера: на северо-западе для европейского экспорта, на востоке для азиатских поставок и в Арктике для внутреннего потребления и потенциального экспорта.

Platts Analytics прогнозирует, что в 2021 году производство водорода в России составит 3,4 млн тонн из аммиака и 2,7 млн тонн из продуктов переработки. Компания ожидает, что в 2025 году объемы вырастут до 3,8 млн тонн и 3,1 млн тонн соответственно. Есть опасения по поводу того, примет ли ЕС ”синий” российский водород с экологической точки зрения. Чтобы снизить потенциальные риски, Россия вкладывает средства в способы уменьшения углеродного воздействия ”синего” водорода, в том числе в пиролиз, а также в транспортировку газа для производства водорода с низким содержанием углерода на объекты с доступом к энергии, получаемой из возобновляемых источников энергии.

По оценкам Минэнерго России, за счет улавливания углекислого газа можно устранить до 90% выбросов при производстве водорода из газа. По оценкам S&P Global Platts, затраты на производство ”синего” водорода в настоящее время значительно ниже, чем у ”зеленого”. 28 октября Platts оценила стоимость паровой конверсии водорода путем риформинга в Нидерландах (включая капитальные затраты и улавливание углерода) на уровне €5,12 за кг, а электролиз компании Hydrogen Netherlands (включая капитальные затраты) - в €13,35 за кг. Россия ведет переговоры с зарубежными партнерами по водородному сотрудничеству, включая компании из Азии, Западной Европы, Ближнего Востока и Австралии. В последние месяцы российские чиновники провели переговоры по совместным проектам со своими коллегами из ОАЭ и Саудовской Аравии.

Япония также объявила, что будет работать с российской ”Роснефтью” и ”Новатэком” над проектами с низким уровнем выбросов углерода, включая производство водорода и аммиака, а также проекты на основе парового риформинга. Крупнейшие западные компании со значительным присутствием в России, BP и TotalEnergies, также выразили заинтересованность в присоединении к водородным проектам.