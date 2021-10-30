СМИ сообщают о нападении на оператора IRIB в Кабуле

Оператор иранской телерадиокомпании IRIB Алиреза Шарифи подвергся нападению в Кабуле. Об этом сообщают СМИ.

По данным информагентства "Голос Афганистана", ЧП случилось накануне поздно вечером в квартале Даште-Барчи на западе Кабула, когда оператор направлялся в гости к отцу. Двое неизвестных злоумышленников подъехали к нему на мотоциклах и выстрели в него не менее семи раз.

Как уточняет ТАСС, мужчина получил тяжелые раны лица и шеи, он был доставлен в ближайшую больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.

Посольство ИРИ в Афганистане обратилось к захватившему власть в стране запрещенному в России радикальному движению "Талибан" с просьбой расследовать инцидент, в ответ им пообещали найти и наказать нападавших.