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СМИ сообщают о нападении на оператора IRIB в Кабуле

СМИ сообщают о нападении на оператора IRIB в Кабуле

Оператор иранской телерадиокомпании IRIB Алиреза Шарифи подвергся нападению в Кабуле. Об этом сообщают СМИ.

По данным информагентства "Голос Афганистана", ЧП случилось накануне поздно вечером в квартале Даште-Барчи на западе Кабула, когда оператор направлялся в гости к отцу. Двое неизвестных злоумышленников подъехали к нему на мотоциклах и выстрели в него не менее семи раз.

Как уточняет ТАСС, мужчина получил тяжелые раны лица и шеи, он был доставлен в ближайшую больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.

Посольство ИРИ в Афганистане обратилось к захватившему власть в стране запрещенному в России радикальному движению "Талибан" с просьбой расследовать инцидент, в ответ им пообещали найти и наказать нападавших.

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