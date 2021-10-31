Меняющий название Facebook будет управлять метавселенной

Главный исполнительный директор компании Facebook Марк Цукерберг объявил, что она сменит название на Meta, поскольку компания теперь намного шире, чем просто платформа социальных сетей, которая по-прежнему будет называться Facebook. The Conversation отмечает, что ребрендинг был объявлен спустя несколько месяцев после начавшегося дискурса Цукерберга и его компании о метавселенной в более широком смысле.

Речь идет о плавной интеграции реального и цифрового миров с использованием таких технологий, как виртуальная реальность (ВР) и дополненная реальность (ДР). Цукерберг выразил надежду, что метавселенная станет новой экосистемой, которая обеспечит миллионы рабочих мест для создателей контента. Но, может быть, это не более, чем пиар, ведь Цукерберг пытается перезагрузить бренд Facebook после нескольких лет скандалов? Или все-таки это реальная попытка привести компанию к соответствию с тем, каким он видит будущее компьютерных технологий?

Путь Facebook в метавселенную

Не вызывает сомнений, что ребрендинг - кульминация 7 лет корпоративных приобретений, инвестиций и исследований, начавшихся с покупки Facebook компании по производству гарнитур виртуальной реальности Oculus за $2 млрд в 2014 году. Oculus приобрел известность благодаря сбору средств на платформе Kickstarter, и многие из тех, кто поддержал компанию, за которой стоит будущее игр, возмутились тем, что она была приобретена Кремниевой долиной. Геймеры беспокоились, что Facebook предоставит им ВР-версии Farmville, а не годный контент, на который они надеялись, а циники объясняли покупку компании как очередную трату после размещения Facebook акций на фондовой бирже стоимостью $16 млрд или личный интерес Цукерберга к играм.

Под управлением Facebook Oculus продолжает доминировать на рынке виртуальной реальности с более чем 60-процентной долей. Успех стал возможен, благодаря серьезному перекрестному субсидированию со стороны рекламного бизнеса Facebook и консольному подходу к мобильной гарнитуре виртуальной реальности Quest. Помимо Oculus, Facebook вложил значительные средства в ВР и ДР. Под брендом Facebook Reality Labs трудится около 10 тыс. человек, работающих над технологиями, что составляет почти 20% сотрудников Facebook. На прошлой неделе Facebook объявил о планах нанять еще 10 тыс. разработчиков в Европейском союзе для создания вычислительной платформы для метавселенной.

Хотя большая часть работы Facebook Reality Labs проходит за закрытыми дверями, среди разрекламированных проектов Project Aria, создающий 3D-карты общественных мест в реальном времени, и недавно выпущенные Ray-Ban Stories - солнечные очки, интегрированные c Facebook, с 5-мегапиксельными камерами и голосовым управлением. Все эти инвестиции и проекты представляют собой шаги к созданию инфраструктуры в рамках видения Цукербегом метавселенной. ”Мы действительно видим смысл вкладывать большие средства, чтобы создать следующую масштабную вычислительную платформу” – признал Цукербег.

Почему Facebook хочет управлять метавселенной

В конечном счете метавселенная, скорее всего, будет определять, как мы работаем, учимся и общаемся. ВР и ДР выйдут за рамки своего текущего нишевого использования и станут повседневными технологиями, от которых мы все будем зависеть. Видение метавселенной компанией Facebook можно понять, оценив ее текущий подход к социальным сетям. Она превратила нашу онлайн-жизнь в гигантский поток доходов, основанный на контроле и наблюдении за счет сбора персональных данных. Гарнитуры виртуальной и дополненной реальности собирают огромное количество сведений о пользователе и его окружении. Это одна из ключевых этических проблем, связанных с новыми технологиями, и, по-видимому, именно поэтому Facebook хочет завладеть безраздельным контролем над новой инфраструктурой.

Вызывает беспокойство тот факт, что движения каждого человека настолько уникальны, что данные виртуальной реальности могут использоваться для идентификации, как отпечаток пальца. Иными словами, все действия в ВР потенциально могут быть связаны с конкретным человеком. Для Facebook, империи цифровой рекламы, построенной на отслеживании персональных данных, перспектива крайне заманчивая.

Наряду с проектом Aria Facebook объявил свои принципы ответственных инноваций и недавно пообещал выделить $50 млн на ”ответственное построение метавселенной”. Но, как отмечают Кэтрин Д’Игнацио и Лорен Кляйн в своей книге ”Дата-феминизм”, под ответственными инновациями часто подразумеваются индивидуализированные концепции вреда, а не устранение структурного дисбаланса власти, заложенного в таких технологиях, как социальные сети.

Изучив Facebook Oculus Imaginary (видение компанией Facebook того, как будет использоваться технология Oculus) и проанализировав то, как с течением времени политика компании в отношении конфиденциальности и персональных данных Oculus менялась, можно предположить, что Facebook будет рассматривать конфиденциальность в ВР как вопрос личной конфиденциальности (в отношении которой у пользователей есть контроль) против наблюдения и сбора данных (над которыми контроля у пользователей нет).

Критики называют заявления Facebook не иначе как ”цирком” и корпоративной уловкой. Группа по защите цифровых прав Access Now, которая участвовала в дизайнерской джем-сессии Facebook ДР в 2020 году и призвала компанию предупреждать прохожих, что их записывает устройство Ray-Ban Stories, заявляет, что ее рекомендация была проигнорирована.

Интернет - прототип открытой метавселенной?

Скорее всего, метавселенная Facebook будет напоминать литературный аналог термина, впервые использованный в 1992 году в романе Нила Стивенсона ”Лавина” для описания эксплуататорского, корпоративного, иерархического виртуального пространства. Но так быть не должно. Тони Паризи, один из пионеров виртуальной реальности, утверждает, что уже есть план не антиутопической метавселенной. По его мнению, следует вернуться к первоначальному, докорпоративному видению интернета, которое воплощало ”открытый, совместный и основанный на консенсусе способ разработки технологий и инструментов”. Ребрендинг Facebook, его доминирование на рынке ВР, желание нанять каждого разработчика ВР и ДР в Европе, а также десятки корпоративных приобретений - все это звучит не столько как настоящее сотрудничество и консенсус, сколько как попытка получить контроль над новым вычислительным рубежом.

Мы позволили Facebook управлять миром социальных сетей. Но нельзя обеспечивать компании контроль над метавселенной, заключает The Conversation.