Метель, гололед и туман обещают в Северном Казахстане

Завтра, 31 октября, на большей части Казахстана погода будет неустойчивой, выпадут осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщает Казгидромет.

Сухо будет только в западных и южных регионах.

"В Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на юго-востоке области ветер 15-25 м/с. На севере, востоке Акмолинской, Костанайской областей, на севере и западе Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с", - цитирует синоптиков Sputnik Казахстан.

В Павлодарской области прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, на западе и юге региона порывы достигнут 23 м/с, жителей севера ждут гололед и низовая метель. Ночью на севере и в центре, днем также на востоке Карагандинской области синоптики обещают гололед, низовую метель и усиление ветра 15-20 м/с.

Кроме того, ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области, на западе, севере и в центре Атырауской и Мангистауской областей, на западе Актюбинской области, в горах Туркестанской области ляжет туман.

Согласно прогнозу, в горных районах Жамбылской области будет дуть ветер со скоростью 15-20 м/с, ночью и утром будет туманно.

Нур-Султан ждет переменная облачность, временами дождь и снег, а также туман. Температура воздуха днем составит +1+3°C. Будет дуть ветер 9-14 м/с.

В Алматы и Шымкенте также будет переменная облачность, осадков не ожидается, днем будет потеплеет до +13..+15°C, ночью столбики термометров опустятся до 2-4 градуса выше нуля.