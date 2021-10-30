Лавров назвал уровень отношений Москвы и Пекина "качественно беспрецедентным"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Риме "на полях" саммита G20 провел встречу с китайским коллегой Ван И. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

"Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе", - подчеркнул российский дипломат.

Лавров напомнил, что до Нового года должна пройти очередная встреча глав правительств РФ и КНР, перед ней состоятся заседания пяти межправкомиссий. Министр оценил это как очень важный вклад экономических блоков правительств обеих стран в подготовку следующего саммита.

В сообщении по итогам переговоров сказано, что главы МИД осуществили "обстоятельный и доверительный обмен мнениями" относительно основных аспектов деятельности G20, обратив особое внимание на перспективы развития "двадцатки" и тему взаимодействия Москвы и Пекина в этом формате.