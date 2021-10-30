Кобахидзе: "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах

Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" берут верх на выборах во всех муниципалитетах, включая 5 крупных городов. Такое заявление сделал на брифинге ее председатель Ираклий Кобахидзе.

"По данным на 19:00 от наших активистов, мы выигрываем выборы во всех 20 муниципалитетах", - цитирует его Sputnik Грузия.

Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск). По данным экзит-полов, проведенных по заказу телеканала "Имеди", в Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси побеждают кандидаты от "Мечты". Из экзит-полов оппозиционной телекомпании "Мтавари Архи" следует, что, напротив, в пяти городах (плюс Зугдиди) одерживают победу представители "Единого национального движения".