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Кобахидзе: "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах

Кобахидзе: &quot;Грузинская мечта&quot; победила во всех муниципалитетах

Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" берут верх на выборах во всех муниципалитетах, включая 5 крупных городов. Такое заявление сделал на брифинге ее председатель Ираклий Кобахидзе.

"По данным на 19:00 от наших активистов, мы выигрываем выборы во всех 20 муниципалитетах", - цитирует его Sputnik Грузия.

Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск). По данным экзит-полов, проведенных по заказу телеканала "Имеди", в Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси побеждают кандидаты от "Мечты". Из экзит-полов оппозиционной телекомпании "Мтавари Архи" следует, что, напротив, в пяти городах (плюс Зугдиди) одерживают победу представители "Единого национального движения".

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