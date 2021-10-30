МИД АР: Баку осуждает освобождение армянского террориста, убившего турецкого консула

Баку осуждает освобождение из тюрьмы армянского террориста, члена "Армянской секретной армии освобождения Армении" (АSALA) Хампига Сасуняна, который в 1982 году в Лос-Анджелесе (США) убил турецкого консула Кемаля Арыкана. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.

"Освобождение террориста не только представляет опасность, но и служит поощрению терроризма", - предупредила она.

Дипломат напомнила, что Сасунян в 2012 году, еще будучи в заключении, в интервью армянскому военному журналу Hay Zinvor заявил, что он - армянский солдат, а также выразил готовность воевать в Карабахе, то есть на территории Азербайджана, в то время находившейся под оккупацией. Лейла Абдуллаева пояснила, что это означает: террорист Сасунян нисколько не исправился.

"Необходимо предотвратить попытки героизации в том или ином виде террориста, который, по данным СМИ Армении, находится в этой стране", - призвала она.