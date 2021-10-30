Байден: возобновление переговоров по СВПД уже запланировано

Возобновление переговоров с Тегераном по иранской ядерной программе уже "намечено", сообщил президент США Джо Байден в ходе саммита G20 в Риме.

В начале встречи лидеров Америки, Германии, Великобритании и Франции по ядерным разработкам Тегерана представитель прессы спросил у главы государства, когда бы он хотел видеть возвращение переговоров с Ираном.

"Их возобновление намечено", - цитирует ответ Байдена ТАСС.

Глава государства не уточнил никаких деталей и не назвал даже примерных сроков предполагаемого нового раунда переговоров с ИРИ.