Рестораны в Сочи начали работать по системе QR-кодов

В субботу, 30 октября, рестораны в Сочи начали работу по системе QR-кодов.

На входе в заведения стоит охрана либо хостес, которые проверяют наличие QR-кодов у посетителей. В том случае, если их нет, гостям отказывают в посещении ресторана, передает РИА Новости.

Ранее Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения Кубани будет возможен по QR-коду, либо со справкой для переболевших коронавирусом COVID-19, а массовые мероприятия вовсе приостановят.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, коронавирус в Краснодарском крае диагностировали у 81 247 человек. Справились с болезнью 58 272 жителя региона, умерли – 7342.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 246 млн, из них более 4,9 млн человек скончались.