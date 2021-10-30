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Новые ограничения по коронавирусу вводятся на Дону

Новые ограничения по коронавирусу вводятся на Дону

Руководство Ростовской области приняло решение о дополнительных ограничениях в связи с пандемией, постановление о них подписал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

Согласно документу, с 1 по 7 ноября включительно на территории области приостанавливается работа общепита.

При этом, как сообщается на сайте донской администрации, можно принимать заказы дистанционно, работать навынос и на доставку еды.

Точки общепита в гостиницах могут действовать при условии доставки блюд в номера или навынос.

Исключение делается также для предприятий, которые находятся на территории одной организации и обслуживают только ее сотрудников, и для объектов на территории аэропорта "Платов".

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