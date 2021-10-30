"Газпром" заверил: заявки европейских потребителей полностью выполняются
"Газпром" полностью удовлетворяет заявки европейских потребителей на поставки газа, такое сообщение распространило управление информационной политики холдинга на фоне сообщений об остановке прокачки "голубого топлива" по трубопроводу Ямал - Европа.
"Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей", - цитирует его ТАСС.
Из данных европейского газотранспортного оператора Gascade вытекает, что прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа сегодня утром резко снизилась, затем остановилась, а потом начался реверс топлива в обратную сторону.