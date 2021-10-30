Половине госпитализированных с коронавирусом в Кабардино-Балкарии необходима кислородная терапия

Каждому второму заболевшему коронавирусом и попавшему в больницу в Кабардино-Балкарии требуется кислородная поддержка, следует из данных оперштаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением Covid-19 республики.

"[По данным на 30 октября] в госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 1 455 пациентов, в том числе 19 детей и 22 беременные женщины, 728 из них нуждаются в кислородной терапии", - цитирует его ТАСС.

В реанимации проходит лечение находится 161 заболевший, в том числе 18 - на аппаратах ИВЛ, 117 - на неинвазивной вентиляции легких.