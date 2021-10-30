Азербайджанский тренер выиграла выборы в Комиссию атлетов FIG по художественной гимнастике

сайт AGF

Азербайджанский тренер по художественной гимнастике Сияна Василева избрана в Комиссию атлетов Международной федерации гимнастики (FIG) по этой дисциплине, сообщается на сайте Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Выборы в структуру прошли в городе Китакюсю (Япония) в рамках 38-го чемпионата мира по художественной гимнастике. Свою кандидатуру на них выдвинула действующий тренер азербайджанской сборной по художественной гимнастике, трехкратный призер чемпионата Европы, а также победитель и медалист многих международных турниров Сияна Василева.

В первом этапе выборов участвовали представители шести стран, во втором - трех стран. В итоге победу одержала представитель Азербайджана.

В AGF обратили внимание, что впервые в истории художественной гимнастики Азербайджана представитель страны вошла в состав Комиссии атлетов.

Теперь, как представитель художественной гимнастики, Сияна Василева автоматически будет представлять гимнасток на заседаниях Техкомитета FIG по этой дисциплине.

В качестве члена Комиссии атлетов она будет осуществлять свою деятельность с 1 января следующего года по 31 декабря 2025 года.