"Грузинская мечта" утверждает, что победила в большинстве городов

Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", по ее данным, одерживают уверенную победу на выборах мэров в 18 из 20 муниципалитетов, такое заявление сделал ее председатель Ираклий Кобахидзе.

"Кандидаты "Нацдвижения" в двух муниципалитетах приблизились к 50%, и у "зла" есть теоретический и практический шанс выиграть", - цитирует его Sputnik Грузия.

В связи с этим Кобахидзе призвал тех, кто еще не голосовал, прийти на участки, чтобы не допустить победы "ЕНД".

У офиса правящей партии установлена сцена, где будут показаны результаты экзит-полов телеканала Imedi, затем пройдет празднование победы "Мечты".

Напомним, в Грузии сегодня выбирают мэров в 20 городах и районах, мажоритарных депутатов - в 42 районах 24 городов.