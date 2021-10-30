Свежую мяту с опасным трипсом не пустили в Россию из Армении

Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в РФ мяты из Армении с карантинным объектом. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что 15 октября управление службы по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту в аэропорту "Шереметьево" при досмотре свежей мяты из Армении, в общей сложности весом 360 кг, обнаружило карантинный для РФ западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).

"Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений"", - указано в сообщении.

Согласно фитосанитарному законодательству РФ, зараженная мята возвращена отправителю в Армению.