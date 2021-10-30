Вспышка Covid-19 в Карабахе:  продуманный план сепаратистов?

На протяжении последней недели из зоны временной ответственности российского миротворческого контингента поступают тревожные новости по развитию эпидемиологической ситуации: в армянонаселенной части Карабахского региона Азербайджана фиксируется фантастически высокий уровень заболеваемости.

Если верить статистике, публикуемой в армянских СМИ, ситуация выглядит прямо-таки удручающе:

· 22 октября в зоне временной ответственности российских миротворцев было проведено 140 тестов, при этом было выявлено 46 случаев заражения.

· 25 октября: 138 тестов, 43 случая заражения.

· 27 октября 140 тестов, 65 заражений.

· 28 октября: 175 тестов, 85 случаев заражения.

В целом в 2021 году в зоне временной ответственности МС РФ проведено 16372 тестов. Это мизерное число, примерно равное количеству проводимых на остальной территории Азербайджана тестов всего за один день.

Однако обращает на себя внимание то, что доля выявленных заражений Covid-19 среди тестируемых составляет порядка 50%, что в несколько раз выше показателей любого другого района Азербайджана, да и в целом является уникальным показателем в мировом масштабе.

На первый взгляд, подобная ситуация может иметь вполне очевидные объяснения. Низкий уровень здравоохранения в районах компактного проживания армянского населения в Карабахе, фактическое отсутствие вакцинации, несоблюдение населением элементарных правил гигиены – все это факторы, усиливающие распространение вируса. Еще одна возможная причина – ограниченное количество ПЦР-тестов, имеющихся в распоряжении сепаратистов, в результате чего проверяются лишь те люди, у которых наличествуют ярко выраженные симптомы заболевания.

Но есть и более глубокая подоплека представляемой сепаратистами эпидемиологической картины в армянонаселенной части Карабаха. По информации наших источников в Карабахе, тамошние армяне подобную картинку "рисуют" целенаправленно, руководствуясь политическими и экономическими соображениями. Известно, что по итогам Второй Карабахской войны тема так называемой "НКР" в мире фактически закрылась, финансирование низведенного до уровня сельского старосты Араика Арутюняна и компании резко сократилось, все важные ресурсы и коммуникации оказались под прямым контролем Азербайджана. У самой Армении возможностей материально поддерживать "балласт" также нет. Еревану, пережившему тяжелое военное поражение, надо восстанавливаться самому, да еще и в период пандемии.

Сегодня для получения дополнительного финансирования от международных гуманитарных организаций армянской стороной в ход запущены все средства. Так, намеренно создается "катастрофическая картина" ситуации Covid-19 в Карабахе, после чего армянские сепаратисты смогут заявить о царящей в регионе "гуманитарной катастрофе" и потребовать от России и Азербайджана обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций в регион, а от мирового сообщества – открыть щедрый кран "гуманитарного финансирования". Однако главный изъян этого плана состоит в том, что данные сепаратистов никем в мире не признаются, их достоверность вызывает справедливые сомнения, а попытки использовать пандемию как ширму для привода в регион западные институты будут блокированы как Баку, так и Москвой.