Платежный терминал устоял перед рецидивистами во Владикавказе

Подозреваемых в попытке взлома платежного терминала задержали полицейские во Владикавказе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В нем говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка сумели оперативно опознать и, благодаря слаженным действиям, задержать подозреваемых, которыми оказались ранее судимые 34-летний и 31-летний жители поселка Заводской.

По предварительным данным, мужчины поздней ночью предприняли попытку украсть деньги из платежного терминала.

"Однако, не смотря на старания, справиться с массивным металлическим устройством джентльменам удачи так и не удалось. Тогда вандалы разбили защитное стекло и повредили купюроприемник, причинив тем самым владельцу ущерб в размере 70 тыс рублей", - пояснили в полиции.

Затем рецидивисты сбежали с места событий.

В итоге злоумышленников доставили в отдел, где они дали показания, признавшись в покушении на кражу и умышленное уничтожение либо повреждение имущества группой лиц по предварительному сговору. Открыты уголовные дела по ч.3 ст.30 ч.2 ст. 158 и ч.2 ст.167 УК РФ - за них полагается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.