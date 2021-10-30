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Массовое отравление перцовым газом произошло в Восточном Казахстане

Массовое отравление перцовым газом произошло в Восточном Казахстане

Студент колледжа случайно распылил перцовый газ в общежитии в Семее, об этом сообщают казахские СМИ.

Как передает Arnapress.kz со ссылкой на городской инфоцентр, ЧП случилось накануне в 23:30. Четверокурсник электротехнического колледжа пронес в кармане через охрану перцовый баллончик. Через полчаса после отбоя юноша нажал на кнопку баллончика, его действия попали на камеру видеонаблюдения.

"В результате в общежитии поднялась паника, сами студенты начали задыхаться, и выбежали на улицу", - сообщил директор колледжа Марат Серикболулы.

В результате пострадали 14 человек, большинство - учащиеся медицинского колледжа.

В отношении виновника открыто дело по факту мелкого хулиганства, он будет отчислен.

Пострадавшие были госпитализированы, после оказания неотложной помощи шестерых выписали из больницы. Остальные восемь на ночь были помещены в реанимацию, утром их перевели в обычную палату, и скоро их тоже отпустят домой, рассказала дежурный педиатр университетского госпиталя НАО "МУС" Балжан Олжаева.

Запущено досудебное расследование по ч.3 ст.293 УК РК (Хулиганство).

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