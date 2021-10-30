Источник сообщил об обысках у главы Дахадаевского района

Специалисты УФСБ РФ по Дагестану проводят обыски в доме главы Дахадаевского района Джаруллы Омарова, а также на его рабочем месте в администрации, об этом рассказал источник в силовых структурах региона.

По его словам, следственные действия ведутся в рамках расследования уголовного дела по ч.4 ст.159 "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере по предварительному сговору" УК РФ.

"По предварительным данным, из бюджета района похищены более 2 млн рублей", - приводит слова источника РИА "Дагестан".

Он добавил, что обыски устраиваются в домах брата и племянника Омарова, а также других сотрудников районной администрации.