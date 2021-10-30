В Минздраве рассказали, как жесткие коронавирусные меры влияют на заболеваемость

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что темы роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 снизились в регионах, где были введены жесткие ограничительные меры.

"Мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости снизился. Это хороший результат", - цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Он подчеркнул, что сегодня однозначно необходимо профилактировать распространение.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, коронавирус в России диагностировали у 8 472 797 человек. Справились с болезнью 7 331 424 жителя страны, умерли – 237 380.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 246 млн, из них более 4,9 млн человек скончались.