В "Грузинской мечте" подозревают Саакашвили в планах симулировать ухудшение здоровья

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что голодающий в настоящей время президент Грузии Михаил Саакашвили намерен симулировать ухудшение состояния своего здоровья.

"У нас есть информация, что он именно сегодня, в день голосования собирается симулировать, что ему плохо, чтобы вызвать эмоции у своих сторонников. Но это тоже обречено на провал, как бы сегодня Саакашвили не симулировал, это не будет успешным", - цитирует представителяz правящей партии "Sputnik Грузия".

В субботу Грузии проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления. Жителям республики предстоит выбрать мэров в 20 городах и районах, в том числе в пяти крупных городах - Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави и Тбилиси. Кроме того, в 24 мажоритарных округах выберут депутатов в местные собрания.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.