Крым установил новый рекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки

В Крыму за последние 24 часа выявлен рекордный 701 случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве республики.

До этого максимальное суточное число заражений инфекцией было зарегистрировано 28 октября – 693. Антирекорд начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, коронавирус в Крыму диагностировали у 96 059 человек. Справились с болезнью 82 787 жителей республики, умерли – 2978.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 246 млн, из них более 4,9 млн человек скончались.