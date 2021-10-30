Мама Саакашвили обратилась к Зеленскому и Зурабишвили

Гиули Аласания, мама бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за поддержку ее сына.

"Я хочу ему сказать "спасибо" за то, что он дал моему сыну возможность вернуться в Украину, которую он так любит. За его заявления", - сказала Аласания в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По ее словам, она знает, что сейчас Зеленский очень помогает ее сыну из Украины. "Спасибо ему за это", - добавила мама политика.

Помимо этого, она обратилась к нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили и напомнила, что именно во времена президентства Саакашвили она вернулась в Грузию. "Что я ей могу сказать?... Ее мечта сбылась как раз во времена моего сына", - цитирует Аласания "Грузия Online".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.