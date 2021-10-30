Путин: бюджет России будет профицитным в текущем году

В 2021 году бюджет России будет профицитным. Об этом в ходе онлайн-выступления на саммите G20 ("Большая двадцатка") в Риме заявил президент РФ Владимир Путин.

"В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда, а в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным", - поведал российский лидер.

Он также подчеркнул, что правительство РФ не только добилось этого, но ужесточило и денежно-кредитную политику.

Напомним, саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября.